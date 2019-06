Weststellingwerf wol 13 miljoen stekke yn nije plannen, ûndanks miljoenetekoart

It giet ûnder oare om it werynrjochtsjen fan de Steenwijkerweg yn De Blesse; it ferbetterjen fan sportakkommodaasjes, mei dêrby ek de oanlis fan keunstgersfjilden en de oanlis fan in fytspaad by it rivierke De Linde.

Alle plannen byinoar kostje 13 miljoen euro. De gemeenterie fan Weststellingwerf moat der noch wol in beslút oer nimme.

It tekoart fan twa miljoen euro wurdt benammen feroarsake omdat der mear jild útjûn wurde moat oan jeugdsoarch as dat der yn komt.