Goeie doelen ûntbleatsje keunstwurk Maarten van der Weijden

It byld wurdt ûntbleate troch fertsjintwurdigers fan de tolve organisaasjes dêr't Maarten van der Weijden jild foar byinoar swom hat mei syn earste Alvestêdetocht.

It projekt is in inisjatyf fan fiif ynwenners fan Burdaard. Sy wolle Maarten der eare mei oandwaan, mar it moat ek in besinningsplak wurde foar minsken dy't te krijen hawwe mei kanker. Foar it bestriden fan dy sykte swom Maarten syn Alvestêdetocht. Oer twa wiken docht er dat op 'e nij.