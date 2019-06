Lanlike primeur foar Warkum: earste fyts ea fan Nederlân dêr makke

Doe't it bewiis noch net fûn wie, mar it fermoeden al wol bestie, reizge Popkema nei it fytsmuseum yn Nijmegen. Dêr sit dé fytshistoarikus fan Nederlân, Gert-Jan Moed. Mar, it like Moed net realistysk. "Ik kan me dat niet voorstellen", seit it gewisse fan de Nederlânske fytshistoarje.

Popkema lit it ferhaal net los en siket yn it argyf fan Tresoar yn Ljouwert dochs troch nei it bewiis foar syn fermoedens. Dat fynt er en makket him grutsk: "As je it foar it earst mei eigen eagen lêze, is dat dochs in hiel moai momint."