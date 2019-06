Frustraasjes en ûnmacht oerhearskje by badpaviljoen Hylpen

It paviljoen, ea de pearel fan de Sudersee neamd, hat in romrofte skiednis. It waard boud yn 1911. Earst as houten gebou mei doeken. It wie in inisjatyf fan in húsdokter út Snits dy't socht om in plakje dêr't hy en de bern sûne seelucht en seewetter opsnuve koene. In Hylper man gie te proefswimmen en doe koe it los mei de bou.

Der wie in soad flecht op 'e koai. Minsken fan heine en fier kamen nei it seebad fan Hylpen om te rekreëarjen. Mei de trein of de koets kamen se nei it strân oan de Sudersee. It wie in sukses en de ambisjeuze ûndernimmer Buijs liet it paviljoen ferbouwe. It gebou waard útwreide en fan beton makke. It is ien fan de pear gebouwen fan beton yn Nederlân. In unike boustyl.

Krisisjierren, mar altyd iepenbier

Yn de krisisjierren en troch de oanlis fan de Ofslútdyk waard de sitewaasje foar it paviljoen wat minder. It moaie seestrân waard lytser en it wetter feroare fan sâlt yn swiet. Dochs hold it paviljoen syn alluere.

It paviljoen hat in soad eigeners hân, mar bleau altyd in iepenbier gebou. In plak om wat te drinken en fan de ûndergeande sinne te genietsjen.

Yn de jierren 60 kaam it yn hannen fan de bruorren Dirk en Bull Verweij, de oprjochters fan radiostjoerder Veronica. Se makken fan it paviljoen in populêre útgeansgelegenheid. Romrofte bands as Golden Earrings en Q65 spilen foar de jeugd fan Hylpen en omkriten. Ferneamde dj's as Tineke de Nooij en Jan van Veen draaiden muzyk yn de drive-in-shows.

De blauwe arkjes dy't oan de oare kant fan de dyk leine, waarden ferhierd oan badgasten en oanpriizge yn radioreklames. Mar healwei de jierren 70 kaam der in ein oan dizze eveneminten.