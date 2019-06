Kolleezje Dantumadiel wol om begruttingstekoart gjin subsydzje doarpshûs Feanwâlden

It kolleezje fan b en w riedt de stichting ôf om foarearst nije finansjele ferplichtings oan te gean. Se kinne better ôfwachtsje wat it beslút fan de ried is oer de weroerwaging, skriuwt it kolleezje yn de brief. "Dit fielt as in enoarme dreun yn ús gesicht", seit Dijkstra. "Mar we jouwe gjin belies."

Net mear te kearen

Dijkstra seit dat de ûntwikkeling fan de plannen al net mear te kearen is. "Der binne al kosten makke foar ferfangende húsfêsting yn de tiid fan de bou, der binne al doarpsaksjes opstart om it noch ûntbrekkende bedrach op te heljen."

Nei't de stichting berjocht krige fan it kolleezje, ha se spoedoerlis hân. Nei ôfrin sei Dijkstra dat se yn alle gefallen trochsette. "Ek al smyt dat op 'e nij kostbere moannen fan fertraging op. We leauwe deryn en hoopje dat we dat boadskip de kommende moannen effektyf oerbringe kinne oan de gemeenteried."