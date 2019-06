Famylje hellet jild op tsjin kanker: "Sa moai dat se dit noch meimeitsje mocht"

De tocht krige oan de ein noch in aparte kear, fertelt Willem van der Pol. "De lêste etappe binne we start by ús tante thús. Dat wie in hiel emosjoneel, mar ek hiel moai momint, dat ús tante dit noch meimeitsje mocht. Se wie slim siik. Doe binne we nei Wâldsein draafd en de tocht folbrocht. In dei letter is ús tante ferstoarn."

"Letter tinkst deroer nei: wa hat no in gruttere prestaasje levere?", fertelt Van der Pol. "Dat wie ús tante. It wie foar har hiel swier mar se hat it rêden. Se hat it meimeitsje kind. Se hat sjoen hoe't elkenien derefter stie. Dat wie hertferwaarmjend."

Weardefol wykein

Foar de hiele famylje wie it wykein dus ek hiel dûbeld: "It wie in hiel droevich ein, mar de esteafette wie hiel moai om te dwaan. Safolle enerzjy fan krigen. We ha lake en we ha fertrietige mominten meimakke. Mar ast sjochst hoefolle minsken oft der wiene en hoefolle donaasjes oft we binnen krigen ha... it stribbedrach wie 2.000 euro en we ha no hast it tsienfâldige. In hiel weardefol wykein dus."