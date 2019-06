Urgenda: heger wetterpeil yn natuergebieten op fean en beleanning foar boeren

As symboal oerlange Urgenda-direkteur Marjan Minnesma tongersdei in boerd mei it idee foar de wetterpeilferheging oan in fertsjintwurdiger fan it ministearje fan Ynlânske Saken. Sy die dat op de buorkerij fan Sjoerd Miedema fan Haskerdiken.

Heech peil

Miedema hat in grutte biologyske buorkerij mei mear as sa'n 260 kij en buorket ekstinsyf. Al jierren wurket er suksesfol mei in hege wetterstân. Mar yn it ramt fan de ideeën fan Urgenda ferheget hy it peil nóch sa'n 10 sintimeter. "We wolle gewoan sjen oft it kin. En as it net kin no dan kin it net, dan witte we dat", seit Miedema. De bioboer fynt dat de útstjit fan CO2 op feangrûn folslein ophâlde moat.

Alle boeren

Minnesma is bliid mei boeren as Miedema, dy't harren lân foar in part as natuergebiet brûke. Neffens har lit Miedema sjen dat it kin en dat it ek noch ekonomysk helber is.