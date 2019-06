Mûnestifting Súdwest-Fryslân krijt twa mûnen kado fan de gemeente

In stifting kin foar ûnderhâld en restauraasjes makliker jild út fûnsen krije en boppedat sit der by de bestjoersleden faak in soad kunde en passy foar dizze foarm fan erfgoed.

Ek noch 115.000 euro

By de oerdracht fan de mûnen krijt de stifting der ek noch in bedrach fan 115.000 euro op ta. De stifting ferplichtet him dêrmei wol om ek yn de takomst de monuminten yn goeie steat te hâlden.