Sân moannen sel easke tsjin beskonken Sint-Jânsgeaster dy't stel oanried

De man hie by in biljerttoernoai yn Sint-Nyk west. Dêr soe er yn elts gefal tsien fleskes bier dronken ha. Underweis nei hûs ried er op de Heerenwei by Ousterhaule in man (48) en in frou (44) oan.

Hoewol't it twatal reflektearjende klean oan hie, seach de man harren net. Neffens de rjochter hie it folle slimmer ôfrinne kinnen. De frou moast reanimearre wurde en lei yn 'e sleat.

De rjochtbank docht oer twa wiken útspraak.