Noardeast-Fryslân nei Ried fan Steat om Dokkumer Reigersbrêge heger te meitsjen

De gemeente Noardeast-Fryslân is nei de Ried fan Steat stapt fanwege de Reigersbrêge yn Dokkum. Se wolle it fuotgongers- en fytsersbrechje oer de Suderie heger meitsje, sadat der tenei boatsjes ûndertroch farre kinne. As de brêge heger is, is dy net mear geskikt om op te fytsen.