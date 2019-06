Skriuwersbuert kritysk op nijbouplannen Cambuurstadion

Neffens de bewenners binne ferskate ûndersiken dy't troch de gemeente útfierd binne, net goed dien, wêrtroch't der in fertekene byld ûntstien is. Se wolle dat de ûndersiken opnij dien wurde of dat der second opinions komme.

Sa skriuwe de bewenners dat der bygelyks by it ûndersyk nei de ferwachte lûdsoerlêst, útgien is fan ferkearde oannamen en útgongspunten en dat it net folslein is.