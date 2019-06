Skriuwersbuert-bewenners wolle maatregels by nij WTC-gebiet: "Wij woonden hier eerst"

Boppedat tinke de bewenners dat har huzen skea oprinne sille troch de bou. Se wolle dêrom dat der no in nulmjitting plakfynt, sadat der nei ôfrin fan de bou besjoen wurde kin oft de huzen skea oprûn ha.

"Als we geen gehoor vinden bij het college en de raad, dan moeten we misschien maar naar de Raad van State", seit Dijkgraaf. "Dat is niet ons eerste plan, maar wij hebben als burgers ook rechten."

Parkearjen

Dat de gemeente earst in enkête hâlde wol om de te ferwachtsjen parkearproblemen op te lossen, fine de omwenners oerstallich. It is neffens harren net nedich, omdat wol dúdlik is dat de buert te krijen hawwe sil mei parkearoerlêst. Der kin neffens harren daliks wol in blauwe sône ynsteld wurde, wêrby't maksimaal ien oere parkearre wurde mei mei in blauwe kaart.