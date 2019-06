Follybalsuskes Jasper ferlieze mei Nederlânsk team fan Japan

De Nederlânske follybalfroulju, mei de Snitser suskes Marrit en Hester Jasper, ha opnij ferlern yn de Nations League. Japan wûn yn 3 sets. Nederlân spilet de wedstriden om de Nations League mei in sterk ferjonge nasjonaal team, mei Marrit Jasper as de meast bedreaune spylster. Sy is yn Hongkong ek oanfierder en begjint hieltyd yn de basis.