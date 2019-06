Jeroen Otter bliuwt langer oan as shorttrackbûnscoach

As de Spelen yn 2022 plakfine, is Otter dus al tolve jier bûnscoach. Mar, neffens him is de hâldberheidsdatum noch net berikt. "Dat heb ik mezelf ook afgevraagd, maar de resultaten laten zien dat het niet het geval is. Lara van Ruijven wordt op de 500 meter wereldkampioen en Suzanne Schulting die de wereldtitel pakt. Het gevoel dat het nog niet uitgewerkt is, heb ik zelf ook", sa seit Otter, dy't it kommende shorttrackseizoen fiif nije riders yn de nasjonale ploech krijt.

It giet om Georgie Dalrymple, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma by de froulju. By de manlju wurdt de seleksje oanfold mei Bram Steenaart en Melle van 't Wout.