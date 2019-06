VC Snits docht net mei oan Europeeske Challenge Cup

Foar ien ronde Challenger Cup is likernôch 30.000 euro nedich. Woansdeitejûn is besletten dat dat in te grut finansjeel risiko is. Boppedat freget it in soad ekstra ynset fan frijwilligers.

Twa jier lyn hat VC Sneek noch wol meidien oan de Europeeske wedstriden. Doe is it jild mei help fan sponsors by elkoar brocht.