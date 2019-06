RSG Simon Vestdijk yn Frjentsjer oerwaget learlingestop

Omdat de skoalle bewust keazen hat foar lytsskalichheid, komme de grinzen no yn sicht en wurdt in learlingestop oerwage. Dat der mear oanmeldingen binne, is opmerklik, omdat it tal bern yn de gemeente Waadhoeke de lêste jierren mei 25 persint ôfnommen is.

Ut ûndersyk docht bliken dat âlders de sfear op skoalle hiel wichtich fine en dêrom faak kieze foar Simon Vestdijk. Yn 2018 is de skoalle troch it tydskrift Elsevier útroppen ta 'superskoalle 2018', wat oanjout dat de skoalle ta de bêste skoallen fan Nederlân heart.