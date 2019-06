Seehûnepup deabiten troch hûn op Skylge

Zeehondenopvang Terschelling hâldt yn 'e gaten wêr't der der pups sûnder mem omswimme en helpt dy bistjes feilich werom te kearen yn de frije natuer. Dit eksimplaar waard ôfrûne freed sûn oantroffen op 'e hichte fan peal 15. De gûler hie noch in farske nâlstring en koe dus net âlder as 24 oeren wêze.

De opfang liet it bistje nei ynspeksje op it strân gewurde. Dyselde dei gie de opfang wer del en doe like alles goed te gean. Op sneontemoarn waard der noch in kontrôle útfierd, mar doe die bliken dat it bistje net mear libbe, omdat it deabiten wie troch in hûn.

Lulk

It berjocht leveret in protte emosjonele reaksjes op op Facebook. In soad minsken binne lulk en roppe op dat minsken harren hûn oan 'e line hâlde moatte. Oft de gemeente dêr gehoar oan jaan sil, is net bekend.