Geurts en Spitse sjogge út nei WK: "Mooi om op zo'n groot podium te spelen"

Wrâldkampioen?

De fraach is oft dy hege ferwachtingen fan Nederlân realistysk binne. Neist Europeeske toplannen as Dútslân en Noarwegen, dogge ek grutte fuotballannen as Amearika en Japan mei. Spitse wol gjin doelstelling oan har ploechgenoaten meijaan. "We moeten het wedstrijd voor wedstrijd gaan bekijken. We hebben een goede groep met veel kwaliteiten en als we samen blijven, kunnen we heel ver komen. We moeten ons ding doen en dan zien we wel waar het eindigt."

Geurts stiet der itselde yn. "We nemen het stap voor stap. Dat is heel cliché, maar werkt het beste. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd en we zien wel waar het schip strandt, als het gaat stranden. Je moet wat geluk hebben en in een flow terechtkomen."