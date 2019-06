Sa'n 70 Friezen beklimme tongersdei de Alpe d'Huez yn de striid tsjin kanker

Sa'n 5.000 Nederlanners besykje tongersdei ien of mear kear de top fan de Alpe d'Huez te heljen. Se litte har dêrby sponsorje troch it thúsfront. Under de dielnimmers binne ek sa'n 70 Friezen.

Wybregje Klaver út Wynjewâld is ien fan har. Sy beklimt de Alpe d'Huez rinnend, yn it selskip fan har mem en skoansuske. "Ik doch mei oan Alpe d'HuZes omdat ik leau dat wy tegearre wurkje kinne oan in wrâld wêryn't je net mear deagiet oan kanker", motivearret Wybregje har dielname op de webside fan de organisaasje. Dêr falt ek te lêzen dat se goed 3.000 euro byelkoar brocht hat.