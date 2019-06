70-jierrige man komt om by brân yn soarchkompleks Sint-Nyk

By in brân yn soarchappartemintekompleks WilhelminaOord yn Sint-Nyk is woansdeitenacht in 70-jierrige bewenner om it libben kaam. In fersoarger dy't op de brân ôfkaam, rekke ferwûne en is foar kontrôle mei in ambulânse nei it sikehûs brocht. 26 bewenners yn it kompleks waarden út foarsoarch evakuearre. In oproppen traumahelikopter hoegde net yn aksje te kommen.