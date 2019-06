UPDATE: Brân yn monumintaal soarchkompleks WilhelminaOord yn Sint-Nyk ûnder kontrôle

De brân bruts woansdeitejûn let út werop it gebou oan de Sietze Hepkemalaan ûntromme waard. Fanwege dat ûntromjen waard grut opskaald.

Neffens in wurdfierder fan de brânwacht wenje der 20 oant 25 minsken yn it gebou. Of ien of mear fan har ferwûne rekke binne is noch net bekend.

It wensoarchkompleks yn in monumintale filla op it âlde bûten WilhelminaOord iepene yn 2018 de doarren. It bestiet út 26 apparteminten foar fêste en tydlike bewenners mei ferskate soarchproblemen.