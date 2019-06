Sytse Bokma en Akke Dijkstra winne fierljeppen yn Winsum

It wie foar Bokma syn earste oerwinning fan dit seizoen. Nard Brandsma fan Warkum waard mei 19.46 meter twadde. It tredde plak gie mei in ôfstân fan 19.19 meter nei Thewis Hobma fan Harns.

By de froulju seach it dernei út dat Sigrid Bokma fan Hylpen der mei de winst fan trochgean soe. By har twadde sprong ljepte sy in ôfstân fan 14.46 meter. Akke Dijkstra fan Bûtenpost gie dêr yn de finale mei 15.13 meter lykwols oerhinne. Boukje de Boer fan It Heidenskip waard tredde mei 13.34 meter.

Wietse Nauta fan Drylts ljepte by de junioaren mei 18.14 meter it fierst. By de jongens gie de oerwinning nei Rutger Haanstra fan It Heidenskip (17.39 meter) en by de famkes wûn Tirza Boschma fan Drylts (13.62 meter).