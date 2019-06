De Molkfabryk moat kulturele húskeamer fan Burgum wurde

Hoareka, lytse ûndernimmers, de húskeamer fan Burgum, in muzyk- en kultureel poadium, it moat allegearre plak krije op it terrein fan 22.000 fjouwerkante meter. De earste tonnen oan jild binne al binnen, mar it is mei-inoar yntusken in miljoeneplan wurden.

It terrein en alle bebouwing derop is fan ien persoan, dy't it earder dêr ek probearre hat mei de Action Factory. Dat slagge doe net mei konserten en sa, mar fiif jier lyn kamen de earste ideeën om it folle breder oan te pakken en dêr liket no skot yn te kommen.

De trije driuwende krêften efter it plan binne Dirk Bruinsma, Jan Arnoldus Boom en Adriaan Groffen. Sy beheare de stichting dy't ûnder oare mei de gemeente it projekt fierder ûntwikkelje sil. In eksakte planning is der net makke, mar de trije hoopje dat, no't it earste jild der is, de plannen yn in streamfersnelling komme.