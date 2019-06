Ynslaggen fan bliksem registrearje, hoe wurket dat?

Benammen yn it easten fan Fryslân hat it needwaar tiisdeitejûn en -nacht ta in soad skeameldingen laat, mar de hiele provinsje hie te krijen mei de swiere tongerbuien. Alle meldingen fan tonger kamen binnen by it bedriuw yn Drachten. "Wij hebben in Nederland vier sensoren staan en die zijn gekoppeld, Europees, met 140 andere sensoren", fertelt Erik Sijbring fan Van der Heide Bliksembeveiliging. "Vanuit de bliksem wordt een elektromagnetische pulse gegenereerd en die wordt door die sensoren opgevangen."

Troch trije-, fjouwer- en fiifpuntsmjittingen wurdt dan it plak fan de ynslach bepaald. It bedriuw docht ûndersyk mei de universiteit fan Grins op it mêd fan bliksem. Sijbring: "Wij weten eigenlijk niet precies waar de voorkeur van de bliksem ligt. Waar wil die inslaan? En dat is voor ons natuurlijk als beveiliger, koper op het dak zal ik maar zeggen, ontzettend interessant."