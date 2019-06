Earste petearen mei fiskers oer fergoeding troch kontenerskea 'posityf' ferrûn

Tusken 2500 en 6500 euro

De skeabedragen fan de fiskers dy't oant no ta in petear hân hawwe, ferskille nochal, mar lizze tusken de 2500 en 6500 euro.

De fiskers kinne letter noch in rol ha by in proef wêrby't lytsere ladingsrestanten fan de seeboaiem ôfhelle wurde. Berends hopet dêroer letter dizze moanne it petear oan te gean mei BMT. Der is no noch gjin jild oermakke en mei noch lang net alle belutsen fiskers is der praat oer de skea. Mar de earste yndruk is goed.