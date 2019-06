Hans de Boer (VNO-NCW) oer pensjoenakkoart: "It hat in soad nachtrêst koste"

En yn mindere tiden kin it pensjoen omleech gean. No moatte de fakbûnen it noch oan de leden foarlizze. Hans de Boer fan Wytmarsum is bliid mei it nije akkoart. Hy is de foaroanman fan wurkjouwersorganisaasje VNO-NCW.

"As wurkjouwers binne we bliid dat it safier kommen is. It is maatskiplike winst en ek ekonomyske winst. Benammen maatskiplik wie der lang ûnrêst oer de pensjoenleeftiid, de hichte en hoe om te gean mei swiere beroppen. It is net inkeld in plan, mar it jout antwurden op fragen dy't te krijen ha mei de fergrizing. Der komt ek in bult jild by. Dit hiele plan kostet fjouwer miljard euro ekstra yn it jier struktureel. Dat jild kinne we no net mear útjaan oan oare saken as ynfrastruktuer en feilichheid."

Dat is de muoite wurdich, want it giet elk oan neffens De Boer. "Aldere minsken meitsje har soargen, jongeren moatte preemjes betelje, mar hoe komt it mei myn pensjoen, hoe lang moat ik trochwurkje? Op al sokke fragen ha we no antwurd, dit stik moat rêst jaan. It is in ynvestearring yn ús sosjale ynfrastruktuer."

Fiif jier wie De Boer by de ûnderhannelingen belutsen. "Oaren hjir op kantoar binne der al njoggen jier mei dwaande." De finansjele middelen binne no wat rommer, dus dêrom is it plan der no lang om let. "It hat in soad nachtrêst koste."