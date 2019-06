Rouboerd fan 'ûnbekende' soldaat yn Martinustsjerke Gytsjerk

Echt in ûnbekende soldaat is it net, want de namme stiet op syn rouboerd yn de Martinustsjerke fan Gytsjerk. Mar fan Frederik Willem van Meyers, ferstoarn yn 1742, is net folle mear bekend as dat er yn it leger fan de Prins van Oranje siet. Dochs is syn ryk fersierde rouboerd sekuer restaurearre.