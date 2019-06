Eksplosiven romme dy't by kontenersyktocht MSC Zoe fûn binne

It opromjen waard dien troch in NAVO-float dy't seeminen yn de Europeeske wetteren ûnskealik makket. Mei-elkoar giet it om tsien seeminen. Neffens it ministearje fan Definsje bart it net faak dat der safolle minen yn ien kear fûn wurde.

Omdat inkele fan dy minen tichtby piipliedingen en kabels leine, moasten dizze earst ferpleatst wurde nei in feilige lokaasje foardat se ta ûntploffing brocht wurde koene.