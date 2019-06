Ferloskundige yn TLC-programma: "Bij badbevalling komen kinderen eruit als smurf"

Petra Kortekaas hâldt net fan de spotlights "Ik vind het zelfs als lastig om met een pasgeboren baby op de foto te gaan. Zo'n bevalling duurt een tijd en het eerste kwartier stoor je je aan de geluidsman en de cameramannen maar op een gegeven moment zie je dat niet meer. Je bent toch bezig met de bevalling en het stel."

Mei in kollega en in stazjêre hat se de útstjoering sjoen. "We zijn op de bank geploft en hebben ons slap gelachen, vooral om de reacties die al na vijf minuten kwamen via de app, Facebook en Twitter binnenkwamen. We werden echt gebombardeerd, met positieve reacties gelukkig. Iedereen vond het prachtig. Van tevoren had ik me wel zorgen gemaakt. Er zijn wat legendarische uitspraken gedaan, zoals bij een badbevalling komen de kinderen eruit als een smurf. Die hoor ik nu dus de hele dag terug."

"Het is in beeld gebracht zoals het ging"

Se fynt dat it programma moai wurden is. "Het is in beeld gebracht zoals het ging." Mem Manon (18 jier) soe befalle yn in bad dat se hierd hie, mar dat gie oer om't de húsbaas dat net lije woe. Yn dizze ôflevering wie de bekende Nederlanner de vlogster Monica Geuze. Se koe har net, "maar mijn dochters waren hysterisch. Monica is geweldig, zeiden ze. Ze heeft een dagje meegelopen op de praktijk op het spreekuur. Ze is een hele leuke meid, en is zelf nog maar kortgeleden bevallen. De zwangeren waren ook enthousiast."

De âlden Manon en Ingmar wie fuort entûsjast om mei te dwaan. "Ik denk dat het voor hun dochter Veerle later heel gaaf is om dit terug te zien."

De ferloskundigepraktyk woe meidwaan, benammen om thúsbefallingen op de kaart te setten, mar Petra Kortekaas hoecht net wer op telefyzje. "Ik wil gewoon bezig met de baby's en de zwangeren. Dit geeft een hoop consternatie, wel positief, maar weer lekker aan het werk nu."