Nard Brandsma wol op spikes nei fierljeprekôrs

Yn 'e winter traint Nard Brandsma op 'e atletykbaan op spikes, en dat befalt poerbêst. It draven giet flugger, en as je dy snelheid meinimme nei de skâns kin de pols in stik fierder stean en is in hegere ôfstân mooglik. "De spikes binne in upgrade fan myn outfit, it draaft supermoai! It klimmen slagget noch net hielendal...", seit er sels.

Te min grip yn 'e pols

"It is in upgrade fan myn outfit, it giet lekker op spikes en it rint supermoai". Brandsma fynt it skande om sûnder spikes op 'e barte te stean, want "op bleate fuotten is de power fuort". Neidiel is lykwols dat it klimmen mei spikes oant no ta minder giet. Brandsma hat te min grip by it klimmen. "Ik wit wol dat it kin, dêr sit ik seker net oer yn!"