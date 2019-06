Utspraak yn sjitpartij Thialf-saak: 30 moannen sel

Bert Jonker, direkteur fan reedrydsponsor Clafis, woe op 7 jannewaris 2017 nei hûs doe't hy by it Thialfstadion op It Hearrenfean oansprutsen waard troch de fertochte. Dy woe ferhaal helje oer de mislearre oername fan syn bedriuw. Dêrby is sketten en rekke Jonker ferwûne oan syn hân.

Beide manlju ha oer wat der krekt bard is dy jûn in folslein oar ferhaal. Jonker seit dat de fertochte in pistoal luts, de fertochte seit dat it krekt Jonker wie dy't in wapen by him hie. De rjochter fûn de ferklearring fan Jonker leauweardiger. Hy achte swiere mishanneling bewiisd.

De fertochte moat 8.000 euro skeafergoeding betelje en moat fuort de sel yn.

De fertochte Charles van der W. is nei it ynsidint útnaaid. Fia België kaam hy yn Spanje telâne. Dêr is hy oppakt en útlevere oan Nederlân.