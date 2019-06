Schotse Hooglanders en pony's kunnen onder de Sintrale As door

Voor de ruiters is er een elektrisch hek gekomen, dat met een knop op hoogte is te bedienen. Het hek gaat ook automatisch weer dicht zodat het vee niet bij de inwoners van De Falom in de tuinen komt.

De vijftig meter brede overgang verbindt It Houtwiel met de Falomer Leyen. Eerder is al een natte verbinding aangelegd tussen beide gebieden die onder andere door otters wordt gebruikt.

Het is de eerste keer in Fryslân dat vee van Staatsbosbeheer zich op deze manier mengt met het verkeer op een openbare weg. En dat is best wel spannend, vinden ze ook bij de natuurbeheerder.