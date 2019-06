Skotske Heechlanners en ponnys kinne ûnder de Sintrale As troch

Foar de hynsteriders is der in elektrysk stek kommen, dat mei in knop op hichte te betsjinjen is. It stek giet ek automatysk wer ticht sadat it fee net by de ynwenners fan De Falom yn de tunen bedarret.

De fyftich meter brede oergong ferbynt It Houtwiel mei de Falomer Leyen. Earder is al in wiete ferbining oanlein tusken beide gebieten dy't ûnder oare troch otters brûkt wurdt.

It is de earste kear yn Fryslân dat fee fan Staatsbosbeheer him op dizze wize mingt mei it ferkear op in iepenbiere dyk. En dat is bêst wol spannend, fine sy ek by de natuerbehearder.