Frouljuhaadklassekeatsers wolle Bûnspartij boykotte as protest

De KNKB stiet ta dat Manon Scheepstra foar dy feriening keatst, omdat sy ferklearre hat dat sy wennet op in adres dat falt ûnder Huzum. Har freon Daniël Iseger wennet op in adres dat falt ûnder Goutum. Iseger keatste op 28 april yn Weidum ek foar Huzum en is dêrfoar skorst foar trije wedstriden. Iseger is yn berop gien tsjin de útspraak fan de strafkommisje.

Under de frouljuskeatsers is in protte argewaasje ûntstien oer dizze kwestje. De measte froulju fine dat hjir bewust in loopke naam wurdt mei de wierheid en dat nimme sy de ôfdieling Huzum en Manon Scheepstra bot kwea ôf.

Sy hawwe de koppen by elkoar stutsen en no komt der dus aksje fan de frouljuskeatsers. Yn de rin fan de dei sil in brief útgean nei de KNKB en alle keatsers, dêr't yn oankundige wurdt dat der in boykot plakfine sil fan de Bûnspartij op 22 juny, as it keatsbûn gjin aksje ûndernimt tsjin Huzum en Manon Scheepstra.

De bestjoeren fan de ôfdielingen Wommels en Easterein binne de minsken dy't in brief stjoere sille nei de KNKB, Huzum en Manon Scheepstra.