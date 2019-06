Nije coach foar Aris: "By him hiene wy it bêste gefoel"

Foardat Naciri assistint wie by FOG Næstved wie er assistint en letter haadcoach by Leuven Bears yn de Belgyske earste klasse. Mei 27 jier wie Naciri de jongste coach yn de skiednis fan dizze klasse.

Jonge spilers better meitsje

Bestjoerslid Sierd Dijkman is bliid mei de komst fan Naciri. "Ferried is in jonge mei ambysje. It is in jonge keardel dy't sjen litten hat dat hy jonge spilers better meitsje kin. Hy moat hjir, yn gearwurking mei Marlijn van der Meulen (bestjoerslid technyske saken, red.), de seleksje foar takom seizoen gearstalle. Tegearre moatte se bouwe oan in nije organisaasje foar de takomst."

Oer de ambysjes fan Aris is Dijkman dúdlik. "Wy wolle op termyn de oansluting krije mei de top fjouwer fan Nederlân. Foar takom seizoen betsjut dat dat we by de boppeste seis ploegen yn de earedifyzje einigje wolle."