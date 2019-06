Eaststellingwerf set yn op fergrutsjen fan bioferskaat

Foarbyld yn de wyk

De bewennerskommisje Oosterwolde-Zuid is ien fan de ynstânsjes dy't meiwurket oan it fergrutsjen fan it bioferskaat yn de gemeente. Sy ha strûken plante, sadat der mear flinters en bijen komme.

"Yn febrewaris hienen we betocht dat we mear bijen en ynsekten yn de wyk ha woenen", fertelt Albert de Jong fan de bewennerskommisje. "We kamen derop út dat we flinterplanten útdiele woenen en dat is yn de kommisje bepraat. Yn maaie ha we de strûken fergees útdield. En no is it wachtsjen op de flinters."

Yn de wyk steane 1.400 wenningen, de kommisje hat 250 planten besteld. "Minsken wienen entûsjast, se stienen yn de rige by it útdielen. Nei in healoere wienen we se kwyt. Bewenners praten allegear mei elkoar en dat is moai, want minsken dy't mei elkoar prate, meitsje gjin rûzje mei elkoar. We ha in moaie gesellige griene wyk."

Hy hopet dat oare bewennerskommisjes ek meidogge mei dit projekt.