Tonger- en reinbuien soargje foar skea yn Fryslân

It dak fan in pleats oan de Pipergeawei yn Steggerda is troch brân ferlern gien. It is net bekend oft it ûnwaar de oarsaak wie. De brânwacht skaalde op nei middelbrân. Meardere korpsen soargen derfoar dat net de hiele pleats yn flammen opgie.

Om útwreiding fan it fjoer te foarkommen, is mei in heechwurker it dak foar in part sloopt. Ien persoan is troch ambulânsepersoniel kontrolearre. By de brân kaam in soad reek frij. De dyk wie dêrom in skoftlang ticht.