Hendrik ten Hoeve nimt ôfskied fan de Earste Keamer

De OSF is in gearwurkingsferbân fan provinsjale partijen dêr't ek de FNP by oansletten is. Ten Hoeve wurdt opfolge troch Gerben Gerbrandy fan Gau. De âld-boargemaster fan de gemeente Achtkarspelen sil takom wike tiisdei beëdige wurde as lid fan de Earste Keamer.