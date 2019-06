Overleg gedeputeerde Kramer met ministers over stikstof

"Fryslân is een landbouwprovincie. We hebben afgesproken dat we overgaan op een natuurinclusieve landbouw. Dit is een technisch verhaal met ingewikkelde berekeningen. De Tweede Kamer, maar ook onze Staten moeten goed geïnformeerd worden over wat het probleem is en wat de oplossing kan zijn. Wij willende de natuur beschermen en aan de andere kant willen we ook niet dat de hele BV Nederland op slot komt te staan", aldus Kramer.

"We hebben er niets aan als wij vergunningen afgeven die later teruggedraaid moeten worden. We willen graag verder in Nederland, economisch en ecologisch. Dat moet zich wel verhouden met de Europese regels", zegt gedeputeerde Kramer tot besluit. Hij verwacht dat er volgende week meer bekend wordt over hoe het nu verder moet.