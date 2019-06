Oerlis deputearre Kramer mei ministers oer stikstof

"Fryslân is in lânbouprovinsje. Wy hawwe ôfpraat dat wy oergean op in natuerynklusive lanbou. Dit is in technysk ferhaal mei yngewikkelde berekkeningen. De Twadde Keamer, mar ek ús Steaten moatte goed ynformearre wurde wat it probleem is en wat de oplossing wêze kin. Wy wolle de natuer beskermje en oan oare de kant wolle wy ek net dat de hiele BV Nederlân op slot komt te stean", seit Kramer.

"Wy hawwe der neat oan as wy fergunningen ofjouwe dy't letter weromdraaid wurde moatte. Wy wolle graach fierder yn Nederlân, ekonomysk en ekologysk. Dat moat him wol ferhâlde mei de Europeeske regels", seit deputearre Kramer ta beslút. Hy ferwachtet dat takom wike mear bekend wurdt oer hoe no fierder.