Oernachtsje yn in sântrechter: "Utsjoch oer it Waad giet sa'n rêst fan út"

Frou Graansma is lyrysk oer it útsjoch: "Jo sjogge hielendal oer it Waad hinne. It earste dat jo moarns dogge, is de boel iepengoaie. Dan sjogge de boatsjes op it wetter, Der giet sa'n rêst fan út. It moarnbrochje wurdt troch de doar skood. Wy hawwe hearlik moarnsiten mei sicht op it Waad."

De jakûzy hawwe se fanwege tiidkrapte gjin gebruk fan makke. "It wie moai waar. De middeis hawwe wy op in terraske sitten en de jûns fuort te iten, Wy hiene noch wol in nacht bliuwe kinnen."