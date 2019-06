Stikstof-útspraak Ried fan Steat hat mooglik gefolgen foar WTC-gebiet

It skrassen fan de PAS-regeling kin fiergeande gefolgen hawwe foar de lanbou, mar ek foar oare grutskalige bou en bygelyks wegebou. Grutsskalige ûntwikkelingen hawwe in bepaalde stikstofútstjit fan gefolgen. Wy witte net hoe't it komt mei it WTC-gebiet, no't de Ried fan Steat de PAS fan tafel fage hat, seit Kielstra.

Foar de útstjit fan stikstof binne op Europeesk nivo regels fêstlein. Nederlân hie dêr in eigen draai oan jûn mei de PAS, sadat de noarmen wat rommer wiene. De Ried fan Steat hat in streek set troch it Programma Aanpak Stikstof.