Nije natuer yn de Alde Feanen, besteande natuer wurdt opknapt

It giet yn de Alde Feanen om de healânpolder oan de westkant fan it natuergebiet en de mear iepen gerslannen en feangebieten oan de eastkant. De sânwinplasse Panhuyspoel kriget neist de sânwinning in rekreative funksje mei in strantsje, fisksteger en kuierpaden.

It jild dat yn it gebiet stutsen wurdt komt fan de provinsje, de gemeenten dêr't it gebiet yn leit en It Fryske Gea. It wurk wurdt de kommende jierren útfierd.