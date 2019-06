Anneke van der Zwaag hie oardel jier lyn noch kanker, mar swimt de Alvestêdetocht

De lêste hoop

Der wie noch wol ien nije terapy beskikber: ymmunoterapy. It eksperimint mei dizze terapy wie krekt ôfrûn. By dizze behanneling wurdt it ymmúnsysteem fan de pasjint brûkt om de kankersellen oan te fallen. "Mar it wie bekend dat de terapy mar by de helte fan de pasjinten oanslacht en by de measten wêrby't it wol oanslacht, is it noch mar de fraach oft it op de langere termyn wurkje soe." Nettsjinsteande alle ferwachtingen is Anneke yn it foarjier fan 2018 skjin fan kanker.