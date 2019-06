FIDEO: Jeugdinternational Dana Philippo werom op skoalle yn Burgum

De 17-jierrige Dana Philippo fan Burgum spilet by SC Hearrenfean en by Oranje ûnder de 19. En se makket kâns op seleksje foar it EK foar famkes ûnder de 19, yn july yn Skotlân. Op har âlde middelbere skoalle, it Singelland yn Burgum, binne se wakker grutsk op har âld-learling. En Dana Philippo is har eigen skoalle ek noch net fergetten, want se wie der tiisdeitemoarn op besite.