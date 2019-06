Keatse yn Central Park New York: "Eins hawwe wy allegearre wûn"

Jierren lyn kamen se op it idee om te keatsen yn Central Park, doe't se op stap wiene en der ien sei: 'It liket my moai om moarns mei de Concorde nei New York te gean, dan keatse yn Central Park, mei de Concorde (in supersonysk fleantúch) werom, en dan sneontejûn gewoan wer nei de kroech". Dat is yntusken 30 jier lyn. Alle moannen die elkenien fan de groep in tientsje yn de pot en no wie it dan einliks safier nei tritich jier sparjen. Moandei hawwe se it dien. Hoe wie it?