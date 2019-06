Nije kleanútlien yn Balk noch grutter as foargonger op De Jouwer

Mei 125 kante meter en mear as 6.000 artikels is de útlien in stik grutter as de foargonger op De Jouwer. Dat komt om't der ek in soad guod oernaam is fan de ferstoarne Johan Huisman, in ferneamde Balkster dy't foar bygelyks de Balkster Gondelfeart outfits hie.

Op it stuit steane der sels noch doazen mei guod by guon frijwilligers thús, om't der net genôch romte is. Dat moat yn desimber feroarje, as ek de boppeferdjipping fan it gebou beskikber komt.