Ferbining yn Prokkelwike: "Wy binne ek gewoan minsken"

"It doel fan de Prokkelwike is minsken mei-inoar te ferbinen", fertelt Rebekka de Jager-Houwer fan Talant. It is de tredde kear dat Talant de Prokkelwike regelet. Dit jier dogge se it tegearre mei de sportoplieding CIOS. Sa wurkje ferskate organisaasjes oan ferbining. De learlingen fan it CIOS organisearje de aktiviteiten foar harren eksamens. Janice Koopman fan it CIOS is ien fan de organisatoaren. Se belibbet in soad wille oan de opdracht. "Iedereen is zo dankbaar. Iedereen is zo enthousiast. Het is echt supermooi."