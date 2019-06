Fryske famylje Mulder mei foarearst yn Amearika bliuwe

De emigrantefamylje Mulder mei foarearst yn Minnesota bliuwe. De âld-Akkrumers wenje al 18 jier yn de Feriene Steaten, mar kamen yn de problemen omdat âldste soan Garion (21) fanwege syn leeftiid it lân út moast. Hy krige earder gjin fisum, mar kin no wol mei in studintefisum de kommende twa jier werom nei Amearika, sa befêstiget Garion.