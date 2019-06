8 lêste tips foar in goede tarieding op de Fytsalvestêdetocht

Tip 1: ite, ite, ite en nochris ite

Do fljochst, hast it tempo deryn en fielst dy krekt Pieter Weening. Mar dan ynienen is it klear, alle enerzjy dy'tst yn dy hiest, is fuort. It is de hongerklop dy't om de hoek komt te sjen. Dy hongerklop is mar op ien manier foar te kommen: ite, ite, ite en nochris ite. Fuort yn de earste stêd moat der in broadsje nei binnen wurke wurde. En ja, dat is net noflik om 5.30 oere. En dan yn Frjentsjer wer, om 6.00 oere. Mar it moat, oars krijst tusken Frjentsjer en Holwert dy beruchte hongerklop.

Dan noch even dit. Sa't se altyd sizze mei hjit waar, en dat jildt ek foar de Alvestêdetocht: bliuw trochdrinken. Dan hawwe wy it wol oer wetter of oare alkoholfrije dranken, foar de dúdlikheid.